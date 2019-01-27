«Милан» и «Наполи» расписали мировую

Рим, 27 января 2019, 00:28 — REGNUM 26 января между коллективами «Милан» и «Наполи» на стадионе «Сан Сиро» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона итальянской Серии А 2018/19. Противостояние завершилось нулевой ничьей.
Статистика матча («Милан"/"Наполи»)
Удары 9/11
Удары в створ ворот 5/4
Процент владения мячом 47%/53%
Нарушения правил 6/9
Поданные угловые 5/8
«Наполи» с 48-ю очками укрепился на второй позиции. «Милан» набрал 45 очков и временно увеличил преимущество над 5-м местом.
Стартовые составы команд на матч:
«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Романьоли, Мусаккио, Родригес, Кесси, Бакайоко, Пакета, Чалханоглу, Сусо, Кутроне.
«Наполи»: Оспина, Малькюи, Руй, Кулибали, Альбиоль, Кальехон, Руис, Зилиньски, Инсинье, Мертенс, Милик.
Главный арбитр матча: Даниэле Довери.
Желтые карточки: Кутроне — 17, Руис — 18, Альбиоль — 86.
Красные карточки: Руис — 90+3.