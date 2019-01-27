«Ним» остался без очков после матча с «Ниццей»

Париж, , 00:02 — REGNUM 26 января между коллективами «Ницца» и «Ним» на стадионе «Альянц Ривьера» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона Лиги 1 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой команды из Ниццы.

На 41-й минуте молодой алжирский защитник Юсеф Атталь открыл счет — 1:0. В дебюте второй половины Аллан Сен-Максимен удвоил преимущество хозяев — 2:0.

Статистика матча («Ницца"/"Ним»)

Удары 16/15

Удары в створ ворот 5/7

Процент владения мячом 57%/43%

Нарушения правил 11/14

Поданные угловые 6/4

«Ницца» поднялась на 6-ю позицию, набрав 34 очка. «Ним» с 29-ю баллами остался висеть в середине турнирной таблицы.

Стартовые составы команд на матч:

«Ницца»: Бенитес, Атталь, Сарр, Эрей, Данте, Тамез, Барбоза, Сиприен, Сен-Максимен, Ганаго, Сильвестре.

«Ним»: Бернардони, Ландре, Паки, Бриансон, Алакуш, Саванье, Бобихон, Валлс, Алиуи, Денис, Бомот.

Главный арбитр матча: Бенуа Мийо.

Желтые карточки: Ганаго — 31, Ландре — 53, Алакуш — 89, Тиуб — 90.

Голы: Атталь 41 — 1:0, Сен-Максимен 54 — 2:0.