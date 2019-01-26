«Монако» потерпел очередное поражение от «Дижона»

Париж, , 23:57 — REGNUM 26 января между коллективами «Дижон» и «Монако» на стадионе «Стад Гастон Жерар» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона Лиги 1 2018/19. Противостояние завершилось поражением «монегасков».

На экваторе первого тайма южнокорейский форвард Квон Чханхун открыл счет — 1:0. На 69-й минуте Наим Слити удвоил преимущество хозяев — 2:0.

Статистика матча («Дижон"/"Монако»)

Удары 13/18

Удары в створ ворот 7/4

Процент владения мячом 46%/54%

Нарушения правил 15/9

Поданные угловые 3/5

«Монако» с 15-ю очками остался на 19-й позиции в «зоне вылета». «Дижон» набрал 20 очков и скакнул на 16-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Дижон»: Аллаин, Хаддади, Ямбере, Лотоа, Чафик, Абеид, Саид, Слити, Марье, Чханхун, Тавареш.

«Монако»: Субашич, Глик, Налдо, Бадиашиле, Туре, Тилеманс, Сидибе, Хенрикс, Фабрегас, Лопес, Фалькао.

Желтые карточки: Тилеманс — 49, Саид — 79, Хаддади — 90, Лотоа — 90.

Голы: Чханхун 24 — 1:0, Слити 69 — 2:0.