Ничья в матче с «Вердером» — удача для команды «Айнтрахт»

Берлин, , 22:27 — REGNUM 26 января между коллективами «Вердер» и «Айнтрахт» на стадионе «Везерштадион» был разыгран матч 19-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось боевой ничьей.

На 27-й минуте 22-летний немецкий атакующий полузащитник Максимилиан Эггейштан открыл счет после передачи Мартина Харника — 1:0. Через 8 минут Анте Ребич восстанови равновесие в счете — 1:1. В дебюте тайма Харник отличился забитым мячом — 2:1. На экваторе половины Себастьен Аллер реализовал пенальти — 2:2.

Статистика матча («Вердер"/"Айнтрахт»)

Удары 15/5

Удары в створ ворот 10/3

Процент владения мячом 47%/53%

Нарушения правил 10/11

Поданные угловые 6/3

«Айнтрахт» (Франкфурт), набрав 31 балл, поднялся на 4-ю позиции. «Вердер» с 26-ю очками занял 11-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Вердер»: Павленка, Аугустинссон, Лангкамп, Мойсандер, Селассие, Эггештайн, Классен, Эггештайн, Баргфреде, Харник, Крузе.

«Айнтрахт»: Трапп, Фалетт, Эбрахам, Хасебе, Де Нузман, Роде, Да Кошта, Ребич, Йович, Аллер.

Главный арбитр матча: Маркус Шмидт.

Желтые карточки: Селассие — 17, Костич — 39, Роде — 50, Велькович — 58, Баргфреде — 63, Классен — 90+5.

Голы: Эггештайн 27 — 1:0, Ребич 35 — 1:1, Харник 52 — 2:1, Аллер (пен) 68 — 2:2.