«Удинезе» потерпел фиаско в матче с «Сампдорией»

Рим, , 21:54 — REGNUM 26 января между коллективами «Сампдория» и «Удинезе» на стадионе «Луиджи Феррарис» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона Серии А 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 3:0.

Первый мяч на 33-й минуте забил Фабио Квальярелла ударом с пенальти — 1:0. В дебюте второй половины Квальярелла оформил дубль — 2:0. Через 12 минут польский центральный полузащитник Кароль Линетти довел счет до разгромного, замкнув передачу Риккардо Сапонары — 3:0. На 78-й минуте Маноло Габбьядини установил окончательный счет — 4:0.

Статистика матча («Сампдория"/"Удинезе»)

Удары 16/6

Удары в створ ворот 10/0

Процент владения мячом 61%/39%

Нарушения правил 12/13

Поданные угловые 1/1

«Сампдория» набрала 33 очка и поднялась на 6-ю строчку. «Удинезе» с 18-ю баллами временно остался на 15-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Сампдория»: Аудеро, Андерсон, Колли, Берешиньски, Мурру, Сапонара, Экдаль, Прает, Линетти, Квальярелла, Дефрель.

«Удинезе»: Муссо, Опоку, Трост-Эконг, Фофана, Бехрами, Ларсен, Мандрагора, Д’Алессандро, Окака, Де Пауль.

Главный арбитр матча: Давиде Масса.

Желтые карточки: Прает — 37, Нуитинк — 53, Опоку — 55, Аудеро — 59, Окака — 61, Мандрагора — 70.

Голы: Квальярелла (пен) 33 — 1:0, Квальярелла (пен) 56 — 2:0, Линетти 68 — 3:0, Габбьядини 78 — 4:0.