Гризманн и Сауль принесли «Атлетико» победу над «Хетафе»

Мадрид, 26 января 2019, 20:04 — REGNUM 26 января между коллективами «Атлетико» (Мадрид) и «Хетафе» на стадионе «Ванда Метрополитано» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона Примеры 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «матрасников».
На 27-й минуте Антуан Гризманн открыл счет — 1:0. Через 11 минут опорный испанский полузащитник Сауль Ньигес удвоил преимущество мадридской команды — 2:0.
Статистика матча («Атлетико"/"Хетафе»)
Удары 9/4
Удары в створ ворот 5/0
Процент владения мячом 54%/46%
Нарушения правил 7/19
Поданные угловые 3/6
Мадридский «Атлетико» набрал 44 очка и укрепился на 2-й строчке. «Хетафе» с 31-м баллом остался на 6-м месте.
Стартовые составы команд на матч:
«Атлетико»: Облак, Годин, Ариас, Эрнандес, Хименес, Партей, Сауль, Лемар, Родриго, Гризманн, Калинич.
«Хетафе»: Сория, Даконам, Гонсалес, Кабрера, Антунеш, Суарес, Портильо, Арамбарри, Максимович, Анхель, Молина.
Главный арбитр матча: Игнасио Иглесиас Вильянуэва.
Желтые карточки: Даконам — 34, Анхель — 47, Ариас — 49, Кристофоро — 71, Родриго — 76, Кабрера — 84, Саис — 90, Кабрера — 90+2.
Красные карточки: Даконам — 89.
Голы: Гризманн 27 — 1:0, Сауль 38 — 2:0.