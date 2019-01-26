«Манчестер Сити» выбил «Бернли» из Кубка Англии

Лондон, , 19:54 — REGNUM 26 января между коллективами «Манчестер Сити» и «Бернли» на стадионе «Этихад» был разыгран матч 4-го раунда Кубка Англии. Противостояние завершилось крупной победой «горожан».

Первый мяч на экваторе первой половины забил Габриэль Жезус после передачи Данило — 1:0. В дебюте второго тайма Бернарду Силва удвоил преимущество «горожан» — 2:0. Через 8 минут бельгийский плеймейкер Кевин де Брёйне довел счет до разгромного — 3:0. На 73-й минуте Кевин Лонг срезал мяч в свои ворота — 4:0. В конце матча Агуэро установил окончательный счет, реализовав пенальти — 5:0.

Статистика матча («МС"/"Бернли»)

Удары 16/2

Удары в створ ворот 8/0

Процент владения мячом 74%/26%

Поданные угловые 9/3

Стартовые составы команд на матч:

«МС»: Мораеш, Уокер, Данило, Стоунс, Отаменди, Гюндоган, де Брёйне, Силва, Фернандиньо, Марез, Жезус.

«Бернли»: Поуп, Тейлор, Тарковски, Гибсон, Уорд, Лонг, Брэди, Хендрик, Дефур, Выдра, Макнейл.

Главный арбитр матча: Грэм Скотт.

Желтые карточки: Уокер — 21.

Голы: Жезус 23 — 1:0, силва 53 — 2:0, де Брёйне 61 — 3:0, Лонг (аг) 73 — 4:0, Агуэро (пен) 85 — 5:0.