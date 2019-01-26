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«Манчестер Сити» выбил «Бернли» из Кубка Англии

Спорт

«Бернли» ничего не смог противопоставить пяти мячам «горожан», забитым Габриэлем Жезусом (23), Бернарду Силвой (53), Кевином Де Брёйне (61), Кевином Лонгом (авг 73) и Серхио Агуэро (пен 85)

«Манчестер Сити» выбил «Бернли» из Кубка Англии
Cléria De Souza
Стадион «Этихад»

Лондон, 26 января 2019, 19:54 — REGNUM  26 января между коллективами «Манчестер Сити» и «Бернли» на стадионе «Этихад» был разыгран матч 4-го раунда Кубка Англии. Противостояние завершилось крупной победой «горожан».

Первый мяч на экваторе первой половины забил Габриэль Жезус после передачи Данило — 1:0. В дебюте второго тайма Бернарду Силва удвоил преимущество «горожан» — 2:0. Через 8 минут бельгийский плеймейкер Кевин де Брёйне довел счет до разгромного — 3:0. На 73-й минуте Кевин Лонг срезал мяч в свои ворота — 4:0. В конце матча Агуэро установил окончательный счет, реализовав пенальти — 5:0.

Статистика матча («МС"/"Бернли»)

Удары 16/2

Удары в створ ворот 8/0

Процент владения мячом 74%/26%

Поданные угловые 9/3

Стартовые составы команд на матч:

«МС»: Мораеш, Уокер, Данило, Стоунс, Отаменди, Гюндоган, де Брёйне, Силва, Фернандиньо, Марез, Жезус.

«Бернли»: Поуп, Тейлор, Тарковски, Гибсон, Уорд, Лонг, Брэди, Хендрик, Дефур, Выдра, Макнейл.

Главный арбитр матча: Грэм Скотт.

Желтые карточки: Уокер — 21.

Голы: Жезус 23 — 1:0, силва 53 — 2:0, де Брёйне 61 — 3:0, Лонг (аг) 73 — 4:0, Агуэро (пен) 85 — 5:0.

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Футбол
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