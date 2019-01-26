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«Брайтон» упустил шанс одолеть «Вест Хэм» в первом матче Кубка Англии

Спорт

Переигровка состоится на стадионе «дроздов» «Хоторн»

«Брайтон» упустил шанс одолеть «Вест Хэм» в первом матче Кубка Англии
Barbara van Cleve
Стадион «Фалмер»

Лондон, 26 января 2019, 19:52 — REGNUM  26 января между коллективами «Брайтон» и «Вест Бромвич» на стадионе «Фалмер Стэдиум» был разыгран матч 4-го раунда Кубка Англии. Основное время противостояния завершилось нулевой ничьей.

Статистика матча («Брайтон"/"Вест Бромвич»)

Удары 23/6

Удары в створ ворот 7/2

Процент владения мячом 55%/45%

Нарушения правил 12/3

Поданные угловые 8/3

Стартовые составы команд на матч:

«Брайтон»: Баттон, Бруно, Даффи, Монтойа, Бюрн, Стивенс, Кайал, Биссума, Кноккарт, Локадия, Андоне.

«Вест Бромавич»: Бонд, Бартли, Мирс, Таунсенд, Адарабиойо, Эдвардс, Хулахан, Филд, Харпер, Робсон-Кану, Леко.

Главный арбитр матча: Ли Мейсон.

Желтые карточки: Локадия — 59.

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