«Брайтон» упустил шанс одолеть «Вест Хэм» в первом матче Кубка Англии Спорт Переигровка состоится на стадионе «дроздов» «Хоторн» Barbara van Cleve Стадион «Фалмер» Лондон, , 19:52 — REGNUM 26 января между коллективами «Брайтон» и «Вест Бромвич» на стадионе «Фалмер Стэдиум» был разыгран матч 4-го раунда Кубка Англии. Основное время противостояния завершилось нулевой ничьей. Статистика матча («Брайтон"/"Вест Бромвич») Удары 23/6 Удары в створ ворот 7/2 Процент владения мячом 55%/45% Нарушения правил 12/3 Поданные угловые 8/3 Стартовые составы команд на матч: «Брайтон»: Баттон, Бруно, Даффи, Монтойа, Бюрн, Стивенс, Кайал, Биссума, Кноккарт, Локадия, Андоне. «Вест Бромавич»: Бонд, Бартли, Мирс, Таунсенд, Адарабиойо, Эдвардс, Хулахан, Филд, Харпер, Робсон-Кану, Леко. Главный арбитр матча: Ли Мейсон. Желтые карточки: Локадия — 59.

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