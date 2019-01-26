«Аугсбург» потерпел поражение от «Боруссии» (Менхенгладбах)

Берлин, , 19:24 — REGNUM 26 января между коллективами «Боруссия» (Менхенгладбах) и «Аугсбург» на стадионе «Боруссия Парк» был разыгран матч 19-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось победой первых.

На 78-й минуте Оскар Вендт открыл счет — 1:0. Через 12 минут вышедший на замену немецкий форвард Патрик Херрман отличился забитым мячом — 2:0.

Статистика матча («Боруссия"/"Аугсбург»)

Удары 13/3

Удары в створ ворот 6/1

Процент владения мячом 61%/39%

Нарушения правил 9/12

Поданные угловые 4/0

«Боруссия» набрала 39 баллов и осталась на 3-м месте. «Аугсбург» с 15-ю очками остался на 15-й позиции в «зоне вылета».

Стартовые составы команд на матч:

«Боруссия»: Цоммер, Ланг, Вендт, Гинтер, Эльведи, Штробль, Хофманн, Найхаус, Штиндль, Плеа, Траоре.

«Аугсбург»: Кобел, Стафилидис, Шмид, Хинтереггер, Дансо, Хедира, Байер, Моравек, Хан, Макс, Финнбогасон.

Главный арбитр матча: Харм Осмерс.

Желтые карточки: Хедира — 25, Дансо — 33, Хан — 57, Цоммер — 58, Стафилидис — 88.

Не забитые пенальти: Хофманн — 44.

Голы: Вендт 78 — 1:0, Херрман 90 — 2:0.