«Кальяри» потерпел разгромного поражение от «Сассуоло»

Рим, , 18:58 — REGNUM 26 января между коллективами «Сассуоло» и «Кальяри» на стадионе «Мапеи» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона Серии А 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой хозяев.

Первый мяч в дебюте матча забил арендованный из «Милана» итальянский полузащитник Мануэль Локателли — 1:0. В конце тайма Кума Бабакар удвоил преимущество хозяев — 2:0. В конце матча Алессандро Матри довел счет до разгромного — 3:0.

Статистика матча («Сассуоло"/"Кальяри»)

Удары 12/6

Удары в створ ворот 8/2

Процент владения мячом 44%/56%

Нарушения правил 13/16

Поданные угловые 4/10

«Сассуоло» набрал 29 очков и поднялся на 9-ю строчку. «Кальяри» с 21-м баллом временно занял 13-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Сассуоло»: Консильи, Рожерио, Пелузо, Лирола, Мангани, Маньянелли, Бурабия, Локателли, Джуричич, Берарди, Бабакар.

«Кальяри»: Краньо, Пизакане, Ликояннис, Чеппителли, Срна, Чигарини, Барелла, Ионицэ, Фараго, Педро, Паволетти.

Главный арбитр матча: Массимилиано Иррати.

Желтые карточки: Барелла — 14, Пелузо — 25.

Голы: Локателли 9 — 1:0, Бабакар 45 — 2:0, Матри 78 — 3:0.