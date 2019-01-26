«Севилья» разгромила «Леванте» в 21-м туре Примеры

Мадрид, , 16:51 — REGNUM 26 января между коллективами «Севилья» и «Леванте» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось крупной победой хозяев.

Первый мяч в дебюте второй половины забил скоростной французский форвард Виссам Бен-Йеддер — 1:0. Через 12 минут Андре Силва удвоил преимущество хозяев — 2:0. На 71-й минуте Франко Васкес довел счет до разгромного — 3:0. В конце матча Пабло Сарабия и Квинси Промес отличились забитыми мячами — 5:0.

Статистика матча («Севилья"/"Леванте»)

Удары 18/5

Удары в створ ворот 6/0

Процент владения мячом 55%/45%

Нарушения правил 13/10

Поданные угловые 4/8

«Севилья» набрала 36 очков и поднялась на 3-ю строчку. «Леванте» с 26-ю баллами осталась на 10-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Севилья»: Вацлик, Гомес, Каррису, Вебер, Меса, Банега, Видаль, Промес, Васкес, Бен-Йеддер, Силва.

«Леванте»: Оласабаль, Робер, Кабако, Манзанара, Барди, Моралес, Коке, Рочина, Кампанья, Мойораль, Боатенг.

Бригада арбитров: Хавьер Альберола Рохас | Иван Эрнандес Рамос | Маркос Сердан.

Желтые карточки: Меркадо — 40, Банега — 56, Робер — 87.

Не забитые пенальти: Промес — 90+1.

Голы: Бен-Йеддер 48 — 1:0, Силва 60 — 2:0, Васкес 71 — 3:0, Сарабия (пен) 80 — 4:0, Промес 90+1 — 5:0.