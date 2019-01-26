Самарин стал вторым на ЧЕ по фигурному катанию в Минске

Минск, , 15:59 — REGNUM Российский фигурист стал серебряным призером в одиночном разряде у мужчин на чемпионате Европы по фигурному катанию, проходящему в Минске, сообщает 26 января Sport 24.

Российскому спортсмену не хватило чуть менее двух баллов в сумме по итогам исполнения короткой и произвольной программы у мужчин. Его второй результат составил 269,84 балла.

На первом месте испанец Хавьер Фернандес, который набрал в сумме исполнения двух программ 271,59 баллов. На третьем — итальянец Маттео Рицци с результатом 247,08 баллов.

Также в десятку лучших попал ещё один российский фигурист — Михаил Коляда, чей результат составил 240,87 баллов. Действующий чемпион России Максим Ковтун занял только 14-е место с результатом 216,18 баллов.