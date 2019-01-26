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Касерес перейдет из «Лацио» в «Ювентус»

Спорт

В настоящее время руководство обоих клубов согласовывает последние условия трансфера игрока

Турин, Италия, 26 января 2019, 15:42 — REGNUM  Уругвайский защитник футбольного римского клуба «Лацио» Мартин Касерес в ближайшее время перейдет в состав туринской команды «Ювентус», сообщает 26 января сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Согласно данным издания, в настоящее время руководство обоих клубов согласовывает последние условия трансфера игрока, сам же Касерес уже прибыл в Турин. Это третий переход 31-летнего защитника в «Ювентус», ранее футболист уже два раза выступал за туринский клуб. Сначала он играл за команду в сезоне 2009/10, а потом находился в клубе с 2012 по 2016 год.

Отметим, уругвайский футболист перешел в «Лацио» из команды «Верона» летом 2018 года за 600 тысяч евро и провел в текущем чемпионате Италии четыре матча, в которых не отметился никакими результативными действиями.

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Футбол
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