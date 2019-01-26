Российская женская сборная стала второй в эстафете на юниорском ЧМ в Лахти

Лахти, Финляндия, , 16:04 — REGNUM Российская женская юниорская сборная команда лыжников стала второй в эстафете 4×3,33 км на юниорском чемпионате мира, проходящем в финском Лахти, сообщает 26 января Сhampionat.com.

В составе российской лыжной женской сборной выступали Анна Грухвина, Кристина Кускова, Вероника Степанова и Анастасия Фалеева. Их второй результат составил +1,0 секунды от времени победительниц.

На первом месте лыжная сборная Норвегии с результатом 35 минут 24,7 секунды. На третьем — шведские спортсменки с результатом +33,3 ко времени лидера.

Отметим, в настоящее время российская лыжная сборная юниоров является лидером в медальном зачете соревнований. У неё четыре золотых, пять серебряных и три бронзовые медали.