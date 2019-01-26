Дортмундская «Боруссия» намеревается продать Кагаву за 2-3 млн евро

Дортмунд, Германия, , 15:35 — REGNUM Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» готов продать своего японского хавбека Синдзи Кагаву, сообщает 26 января немецкое издание The Bгild.

Согласно данным The Bild, «Боруссия» готова продать японца за символические для нынешней ситуации на рынке трансферов деньги в 2−3 млн евро.

При этом 29-летний игрок практически не имеет игровой практики за дортмундский клуб и сыграл за него в текущем сезоне в двух матчах Бундеслиги, проведя на поле в общей сложности 98 минут и не отметившись при этом никакими результативными действиями. Сам японец хотел бы далее участвовать в чемпионате Испании.

Синдзи Кагава перешел в «Боруссию» на правах свободного агента в 2010 году из японского клуба «Сересо Осака», затем в 2012 был продан в «МЮ» за 16 млн евро и в 2014 вернулся в немецкий клуб за 8 млн евро.