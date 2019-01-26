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Карпин: игру Ерёменко в матче с «Локомотивом» оценил бы как хорошую

Спорт

Кроме этого главный наставник «Ростова» оценил игру всего клуба с командой «Локомотив» как хорошую

Доха, 26 января 2019, 14:51 — REGNUM  Главный тренер футбольного клуба Российской Премьер-лиги «Ростов» Валерий Карпин оценил игру полузащитника его команды Романа Ерёменко в товарищеском матче в Катаре с командой «Локомотив» как хорошую. Его слова приводит 26 января официальный сайт ФК «Ростов».

«Игру Ерёменко оценил бы как хорошую», — заявил Валерий Карпин и добавил, что футболист показал то, чего от него ждет клуб хотя и не играл до этого в течение 2,5 месяцев. Также главный тренер «Ростова», что может быть в нем Ерёменко проведет на поле 45 минут игрового времени в предстоящем матче с командой из Санкт-Петербурга «Зенит».

Кроме этого главный наставник «Ростова» оценил игру всего клуба с командой «Локомотив» как хорошую, однако отметил, что второй тайм ему понравился меньше.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 25 января, футбольный «Локомотив» победил «Ростов» в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4.

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Футбол
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