Кайшева выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU

Берн, , 14:44 — REGNUM Российская биатлонистка Ульяна Кайшева стала победительницей в гонке преследования на дистанции 10 км на этапе кубка международного союза биатлонистов (IBU), проходящем в швейцарском Ленцерхайде, сообщает 26 января «Матч ТВ».

Победное время российской спортсменки составило 32 минуты 45,5 секунды при одном промахе.

Второе и третье места также у российских спортсменок Виктории Сливко (2 промаха и +37,7 секунды отставания от лидера) и Валерии Васнецовой (два промаха и +56,2 секунды отставания от лидера).

Также в десятку лучщих вошли ещё две российские спортсменки. На четвертом месте Елизавета Каплина (+1 минута 12,4 секунды при одном промахе), на десятом — Наталья Гербулова (+2 минуты и 18,7 секунд при пяти промахах).

Отметим, позднее 26 января состоится гонка преследования у мужчин в Ленцерхайде, она стартует в 14:30 мск.