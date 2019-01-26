Путин поприветствовал участниц турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2019

Москва, , 14:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил телеграмму с приветствием участницам международного теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2019. Соответственная телеграмма размещена 26 января на сайте российского президента.

Также в своей телеграмме президент России отмечает, что турнир соберет на своих трибунах много гостей и преданных поклонников данного вида спорта, которые готовы болеть за любимых спортсменок и понаблюдать за честным, справедливым и красивым спортом.

Кроме этого Владимир Путин отметил, что важно, что данные соревнования вызывают интерес среди молодежи так как от вовлеченности в спортивную жизнь молодого поколения, зависит будущее отечественного и мирового тенниса.

И ещё российский президент пожелал удачи всем участницам турнира и выразил надежду, что теплая атмосфера на соревнованиях придаст уверенности и сил, а также позволит добиться хорошего результата.

«Успехов вам и всего самого доброго», — заключил Владимир Путин.

Отметим, международный женский теннисный турнир в Санкт-Петербурге проводится в четвертый раз и в этом году он пройдет с 258 января по 3 февраля.