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Кудерметова вышла во второй круг турнира по теннису в Санкт-Петербурге

Спорт

Матч закончился уверенной победой Кудерметовой со счетом 6:2, 6:3

Кудерметова вышла во второй круг турнира по теннису в Санкт-Петербурге
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Вероника Кудерметова

Санкт-Петербург, 26 января 2019, 14:10 — REGNUM  Российская теннисистка Вероника Кудерметова переиграла в двух сетах итальянку Мартину Тревизан в первом круге теннисного турнира в Санкт-Петербурге и вышла во второй круг соревнований, сообщает 26 января Sport 24.

Спортсменки провели на корте 1 час 17 минут. Матч закончился уверенной победой Кудерметовой со счетом 6:2, 6:3.

Соперницей российской теннисистки в следующем круге соревнований станет победительница противостояния между теннисисткой из Швейцарии Белинды Белич и ещё одной российской спортсменкой Ангелиной Калининой.

Отметим, действующей чемпионкой турнира St. Petersburg Ladies Trophy является представительница Чехии Петра Квитова, которая в прошлом году переиграла в финале турнира француженку Кристину Младленович.

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