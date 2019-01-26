«Кардифф» заморозил трансферные выплаты «Нанту» за Салу

Кардифф, Великобритания, , 13:48 — REGNUM Футбольный клуб из Уэльса «Кардифф Сити» заморозил траснферные выплаты французской команде «Нант» за переход в свой состав бразильского нападающего французского клуба Эмилиано Салы, сообщает 26 января The Telegraph.

Согласно данным издания, «Кардифф» намерен подождать окончания расследования об исчезновении 28-летнего бразильца, самолет с которым пропал с экранов радаров в ночь на 22 января. Валлийская команда намеревается задержать деньги «Нанту» за трансфер Салы до выяснения всех обстоятельств дела.

Напомним, во время зимнего трасферного окна бразильский футболист перешел в «Кардифф» из «Нанта» и отправился на самолете в Уэльс. Однако примерно за час до предполагаемого прибытия он исчез с радаров и 24 января полиция прервала поиски, так как у пропавших очень мало шансов на выживание.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 января, президент Аргентины обратился с поручением в МИД страны чтобы оно направило просьбу властям Франции и Великобритании о том, чтобы поиски футболиста не прекращались.