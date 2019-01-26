«Амур» разгромил всухую «Салавата Юлаева» и прервал серию из 10 поражений

Хабаровск, , 14:04 — REGNUM Хоккейный хабаровский клуб «Амур» разгромил всухую уфимскую команды «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает 26 января «Матч ТВ».

Встреча проходила на льду «Платинум арены» в Хабаровске и закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

У победителей голы забили оформивший во встрече дубль чешский форвард хозяев Томас Зохорна (21-я минута в большинстве, 59-я в пустые ворота) и его партнёр по клубу по клубу Игорь Руденков (45-я). Еще один чешский игрок «Амура» — вратарь Марек Лангхамер записал шутаут на свой счет во встрече.

Этой победой «Амур» прервал серию из 10 поражений подряд, которая началась у команды ещё 25 декабря 2018 года. По итогам игры хабаровский клуб с 35 очками находится на последнем месте восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» находится там же на шестой строчке с 66 очками и уже обеспечил себе выход в плей-офф.