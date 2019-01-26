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Лоренцо Музетти выиграл турнир Australian Open среди юниоров

Спорт

16-летний итальянец победил в трех сетах со счетом 4:6, 6:2, 7:6 (14:12)

Лоренцо Музетти выиграл турнир Australian Open среди юниоров
Cynthiamcastro
Теннис

Мельбурн, Австралия, 26 января 2019, 12:17 — REGNUM  Итальянский теннисист Лоренцо Музетти стал победителем турнира Australian Open среди юниоров, обыграв в финальном матче представителя США Эмилио Наву, сообщает 26 января Sport 24.

16-летний итальянец, посеянный на турнире под номером один, победил в трех сетах со счетом 4:6, 6:2, 7:6 (14:12).

Соперники провели на корте 2 часа 7 минут. За это время Музетти трижды подал навылет, четыре раза ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта. Его соперник в свою очередь семь раз подал навылет, реализовал один брейк-пойнт и допустил три двойные ошибки.

Отметим, это первый выигрыш для итальянского спортсмена на турнирах такого уровня. До этого наивысшим достижением в его карьере был выход в финал турнира US Open в прошлом сезоне, в котором он уступил представителю Бразилии Тиаго Сейботу.

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Теннис
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