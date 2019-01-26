Мексиканский клуб арендовал форварда «Манчестер Сити» Морено

Лондон, , 11:24 — REGNUM Нападающий футбольного лондонского клуба «Манчестер Сити» Марлос Морено из Колумбии перешел в состав мексиканской команды «Сантос Лагуна», сообщает 26 января пресс-служба английского клуба.

Сообщается, что 22-летний форвард отправляется в Мексику на правах аренды до конца текущего сезона. При этом текущий контракт Морено с «МС» рассчитан до 2021 года.

Отметим, «МС» приобрел Морено у мадридского клуба «Атлетико» за 5,5 млн евро. Ранее игрок также на правах аренды выступал за команду «Фламенго». В текущем сезоне колумбиец ни разу не выходил на поле в составе «МС».

По итогам 23 туров английского футбольного чемпионата «МС» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 56 очками.