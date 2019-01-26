Аршавин сыграет за сборную России по футболу на Кубке легенд 2019 года

Москва, , 12:14 — REGNUM Бывший игрок футбольного санкт-петербургского клуба «Зенит», лондонской команды «Арсенал» и сборной Росси по футболу Андрей Аршавин сыграет за российскую команду на международном Кубке легенд имени Константина Еременко, сообщает 26 января официальный сайт турнира.

В сообщении пресс-службы говорится, что организаторы очень рады тому обстоятельству, что Кубок легенд получил ещё одну звезду в качестве своего участника. Также в сообщении выражается уверенность, что присутствие в российской сборной на турнире Андрея Аршавина сделает игру команды более яркой и мощной.

Отметим, международный Кубок легенд проводится с 2009 года и в нем участвуют шесть сборных команд. Встречи проводятся в формате «пять полевых игроков плюс голкипер» в два тайма по 20 минут каждый. Победителем кубка легенд 2018 года стала сборная России.