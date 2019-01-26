Аргентина попросила Францию и Великобританию продолжать поиски Салы

Буэнос-Айрес, , 11:11 — REGNUM Президент Аргентины Маурисио Макри дал поручение внешнеполитическому ведомству страны связаться с властями Франции и Великобритании для того чтобы были продолжены поиски пропавшего во время полета над проливом Ла-Манш футболиста Эмилиано Салы, сообщает 26 января издание Clarin.

По данным издания, к аргентинскому лидеру обратилась с такой просьбой семья пропавшего футболиста и теперь глава МИД Аргентины Хорхе Фори должен в ближайшее время отправить соответственный запрос в правительства Франции и Великобритании на данную тему.

Отметим, ранее, 22 января, послы Аргентины в указанных странах уже обращались с официальной просьбой о поддержке в поисках провпавшего игрока.

Напомним, частный пассажирский одномоторный самолет, с находившимся на борту нападающим футбольного клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, пропал с экранов радаров в ночь на 22 января в районе Ла-Манша. Позднее, 24 января, полиция острова Гернси объявила о прекращении поисков самолета в связи с тем, что шансы найти живыми кого-то из бывших на борту самолета крайне низки.