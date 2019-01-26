«Денвер» разгромил «Финикс» с крупным счетом в матче НБА

Денвер, США, , 11:01 — REGNUM Баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» победил с крупным разгромным счетом команду «Финикс Санс» в матче регулярного сезона НБА, сообщает 26 января Сhampionat.com.

Встреча проходила в Денвере и закончилась победой хозяев с разгромным счетом 132:95.

При этом самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Финикса» Девин Букер, который набрал в матче 35 очков и является одним из шести игроков в истории НБА, набравших не менее 70 очков в одном матче.

Однако «Финиксу» данное обстоятельство не помогло, и он проиграл игру в командном смысле, так как в составе хозяев сразу 8 игроков в матче набрали более 10 очков за игру. Лучшими из них стал Пол Миллсэп, в активе которого 20 очков.

По итогам игры «Денвер» с 79 очками находится на четвёртом месте в турнире НБА, а «Финикс», для которого это поражение стало седьмым подряд, с 62 очками находится на 28-й строчке.