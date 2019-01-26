Суббота, 26 Января 2019 года
11:00:53 МСК

Гвардиола: «МС» должен лучше работать на рынке трансферов

Спорт

«Мы должны быть быстрее, умнее и не нервничать», — заявил главный тренер «МС»

Лондон, 26 января 2019, 11:00 — REGNUM  О том, что футбольному лондонскому клубу «Манчестер Сити» необходимо эффективнее работать на рынке трансферных сделок, заявил главный тренер команды Хосеп Гвардиола. Его слова приводит 26 января португальская газета A Bola.

«Мы должны быть быстрее, умнее и не нервничать», — заявил главный тренер «МС» и добавил, что конкуренты в настоящее время более быстры и изворотливы и лучше пописывают трансферные контракты с новичками.

Также Гвардиола отметил, что в настоящее время в Европе много сильных и богатых клубов, из-за которых почти невозможно приобрести игрока по хорошей цене. Поэтому главный наставник «МС» полагает, что его команде нужно делать ставку на молодых игроков.

Отметим, ранее СМИ сообщили, что полузащитник «Аякса» и сборной Нидерландов по футболу Фрэнки де Йонг, которым интересовался «МС», перешел в «Барселону».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить