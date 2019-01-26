Гвардиола: «МС» должен лучше работать на рынке трансферов

Лондон, , 11:00 — REGNUM О том, что футбольному лондонскому клубу «Манчестер Сити» необходимо эффективнее работать на рынке трансферных сделок, заявил главный тренер команды Хосеп Гвардиола. Его слова приводит 26 января португальская газета A Bola.

«Мы должны быть быстрее, умнее и не нервничать», — заявил главный тренер «МС» и добавил, что конкуренты в настоящее время более быстры и изворотливы и лучше пописывают трансферные контракты с новичками.

Также Гвардиола отметил, что в настоящее время в Европе много сильных и богатых клубов, из-за которых почти невозможно приобрести игрока по хорошей цене. Поэтому главный наставник «МС» полагает, что его команде нужно делать ставку на молодых игроков.

Отметим, ранее СМИ сообщили, что полузащитник «Аякса» и сборной Нидерландов по футболу Фрэнки де Йонг, которым интересовался «МС», перешел в «Барселону».