«Юта» переиграла «Миннесоту» в матче НБА

Солт-Лейк-Сити, США, , 12:17 — REGNUM Баскетбольная команда «Юта Джаз» одержала верх над игроками «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного сезона НБА, сообщает 26 января Сhampionat.com.

Встреча проходила на домашнем паркете «Юты» в Солт-Лейк Сити и закончилась со счетом 106:102 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком при этом стал центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс с 33 очками и 10 подборами. Ещё один дабл-дабл на счету коллеги Таунса по команде Эндрю Уиггинса с 22 очками и 11 подборами.

У их соперников записали на свой счет дабл-даблы Донаван Митчелл с 24 очками и 11 результативными передачами и Руди Гобер с 18 очками и 16 подборами.

По итогам игры «Юта» с 78 очками расположилась на одиннадцатой строчке турнирной таблицы НБА, «Миннесота» с 73 — на семнадцатой.