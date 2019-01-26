Унаи Эмери: у «МЮ» была убийственная реализация на протяжении всех 90 минут

Лондон, , 09:43 — REGNUM Главный тренер лондонского футбольного клуба «Арсенал» Унаи Эмери дал свой комментарий по поводу поражения его команды в матче 1/16 английского футбольного кубка от футболистов «Манчестер Юнайтед». Его слова приводит 26 января ВВС.

«У них была убийственная реализация на протяжении всех 90 минут», — заявил Унаи Эмери и добавил, что его игроки не смогли реализовать моменты, которые у них были, по причине чего и сложился такой итог матча. Также главный тренер лондонского «Арсенала» отметил, что игроки «МЮ» были в хорошей форме, и что клуб выполнил свою задачу на игру, потому Эмери доволен игрой хотя его команда и проиграла.

Кроме этого главный тренер лондонского «Арсенала» выразил надежду, что полученные в игре травмы игроков несерьезны и заявил, что команде нужно думать об Английской Премьер-лиге.

«Мы обыграли «Челси». Нужно сделать акцент на этом турнире. У нас есть и другое важное соревнование — Лига Европы», — заключил Уна Эмери.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее «МЮ» победил команду «Арсенал» в 1/16 Кубка Англии со счетом 1:3.