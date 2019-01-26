Эден Азар: сборная Бельгии будет рада возвращению Тьерри Анри

Брюссель, , 09:28 — REGNUM Полузащитник лондонского футбольного клуба «Челси» и бельгийской футбольной сборной Эден Азар рассказал о том, что в национальной сборной Бельгии будут рады возвращению бывшего главного тренера клуба «Монако» Тьерри Анри, его слова приводит 26 января портал 90min.

По словам Азара, он уверен, что Тьерри станет в дальнейшем превосходным футбольным тренером, а в данный момент в сборной Бельгии по футболу все будут рады его возвращению в тренерский штаб.

Напомним, ранее, 24 января, руководство футбольного клуба «Монако» объявило об отстранении Тьерри Анри от должности главного тренера команды, а затем — об его увольнении и возвращении на эту должность бывшего главного наставника «Монако» Леонарду Жардима.

Под руководством Тьерри «Монако» смогла только дважды победить в 12 играх французского чемпионата и вылететь из Кубка Франции, а также стала последней в Лиге чемпионов.