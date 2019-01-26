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НХЛ в сезоне 2019/20 будет использовать систему отслеживания шайбы и игрока

Спорт

Данная система будет опробована в Матче всех звезд НХЛ и в мастер-шоу Звездного уик-энда НХЛ

НХЛ в сезоне 2019/20 будет использовать систему отслеживания шайбы и игрока
jill111
Хоккей

Сан-Хосе, США, 26 января 2019, 09:03 — REGNUM  О планах начать использовать в следующем сезоне систему, которая будет отслеживать шайбу и игроков, рассказал 26 января на пресс-конференции перед Матчем всех звезд НХЛ, который будет проведен в Сан-Хосе, комиссар лиги Гэри Беттмэн.

Также, по сообщениям пресс-службы НХЛ, данная система будет опробована в Матче всех звезд НХЛ и в мастер-шоу Звездного уик-энда НХЛ.

Данная технология позволит определить положение шайбы и хоккеиста в любой момент матча, а также замерить скорость их движения и определить направление движения. При этом датчики системы, установленные на игроках и в шайбе, будут передавать сигнал системе со скоростью 200 раз в минуту.

Под крышей арены в Сан-Хосе будет установлено 14 или 16 антенн слежения и четыре видеокамеры. Датчики установлены в нагруднике всех игроков, также ими оснащено 40 шайб.

Напомним, матч всех звезд пройдет в Сан-Хосе 27 января и в нем примут два российских игрока из клуба «Тампа-Бэй Лайтинг» — нападающий Никита Кучеров и голкипер Андрей Василевский, который ранее стал вторым в конкурсе голкиперов на мастер-шоу Матча всех звёзд НХЛ.

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