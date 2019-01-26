«Майами» переиграл «Кливленд» в матче НБА

Кливленд, США, , 09:05 — REGNUM Баскетбольный клуб «Майами Хит» одержал верх над командой «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА, сообщает 26 января Sport 24.

Встреча проходила на домашнем паркете «Кливленда» и закончилась со счетом 100:94 в пользу гостей.

Игроком с самой лучшей результативностью стал нападающий хозяев Джеди Осман, который набрал 29 очков.

У «Майами» самым результативным стал Джастис Уинслоу с 27 очками. Также дабл-даблы в игре набрали Хассан Уайтсайд (14 очков + 13 подборов) и Деррик Джонс (14 очков + 10 подборов).

По итогам матча «Майами Хит» с 70 очками находится на восемнадцатой строчке в турнире НБА, «Кливленд» же с 60 очками в активе замыкает турнирную таблицу, находясь на тридцатом, последнем месте.