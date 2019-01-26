Андрей Василевский из «Тампы» стал вторым в конкурсе вратарей

Сан-Хосе, США, , 08:33 — REGNUM Российский голкипер хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтинг» Андрей Василевский стал вторым на конкурсе вратарей на мастер-шоу Матча всех звезд НХЛ, проходящем в Сан-Хосе, сообщает 26 января Сhampionat.com.

Первое место на конкурсе вратарей занял шведский голкипер команды «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лунквист, который смог отразить 12 бросков подряд по его воротам. На счету Андрея Василевского 8 из 9 брошенных шайб и эта пропущенная шайба был заброшена защитником команды «Коламбус Блю Джекетс» Сетом Джонсом.

Третье место у голкипера клуба «Миннесота Уайлд» Девана Дубника, который смог отразить семь подряд шайб, брошенных по его воротам.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее форвард хоккейного клуба «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид победил в конкурсе на скорость, проходившем в рамках мастер-шоу на Матче всех звезд НХЛ.