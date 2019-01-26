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«Вашингтон» победил «Орландо» в матче НБА

Спорт

Встреча прошла в Орландо и закончилась со счетом 95:91 в пользу гостей

«Вашингтон» победил «Орландо» в матче НБА
tookapic
Баскетбольный мяч

Орландо, США, 26 января 2019, 08:33 — REGNUM  Баскетбольная команда «Вашингтон Уизардс» обыграла игроков команды «Орландо Мэджик» в матче регулярного сезона НБА, сообщает 26 января Сhampionat.com.

Встреча прошла в Орландо и закончилась со счетом 95:91 в пользу гостей.

Самым результативным игроком игры стал черногорский центровой «Орландо» Никола Вучевич, на счету которого 28 очков. Кроме него у хозяев отличился Аарон Гордон, оформивший дабл-дабл с 22 очками и 11 подборами. Ещё 16 очков набрал в матче Теренс Росс.

У победителей же самым результативным стал Брэдли Бил, набравший 27 очков. Также 24 очка записал в свой актив Джефф Грин.

По итогам игры «Уизардс» с 69 очками при 20 играх расположились на 23 строчке турнирной таблицы чемпионата НБА, «Орландо» с 69 очками при 21 игре на 24-й позиции.

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Баскетбол
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