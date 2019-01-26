Макдэвид победил в конкурсе на скорость на мастер-шоу Матча звезд НХЛ

Сан-Хосе, США, , 08:06 — REGNUM Нападающий хоккейного клуба «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал победителем конкурса на скорость, проходившего в рамках мастер-шоу на Матче всех звезд НХЛ, сообщает 26 января «Матч ТВ».

Игрок одолел круг по хоккейной арене за 13,378 секунды. Вторым стал форвард команды «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел, которому для этого потребовалось 13,5 секунды.

Это третья подряд победа Макдэвида в конкурсе на скорость в матчах всех звезд НХЛ за последние три года.

Отметим, в матче всех звезд НХЛ из российских игроков примут участие два хоккеиста клуба «Тапа-Бэй Лайтинг» нападающий Никита Кучеров и голкипер Андрей Василевский, при этом Василевский примет также участие в конкурсе вратарей.

Напомним, ранее российский капитан хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объявил о своем отказе от участия в матче всех звезд НХЛ и был дисквалифицирован за это на одну игру в регулярном чемпионате НХЛ. Матч всех звезд состоится 27 января в Сан-Хосе.