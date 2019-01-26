«Клипперс» обыграли «Чикаго Буллз» с помощью трип-дабла Уильямса

Чикаго, США, , 07:29 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Клипперс» переиграл команду «Чикаго Буллз» в матче регулярного сезона НБА, сообщает 26 января Сhampionat.com.

Игра проходила на домашнем паркете «Буллз» в Чикаго и закончилась со счетом 106:101 в пользу гостей.

Самым результативным игроком у победителей стал Лу Уильямс, на счету которого трип-дабл с 31 очком, 10 подборами и 10 результативными передачами. Также у «Клипперс» 29 оков на счету Тобиаса Харриса.

У их оппонентов лучшим стал Зак Лавин с 29 очками. Также дабл-даблы на счету Бобби Портиса (18 очков и 14 подборов) и Чендлера Харриса (14 очков + 12 подборов).

По итогам игру «Лос-Анджелес Клипперс» находятся на двенадцатой строчке турнирной таблицы НБА с 76 очками, «Чикаго Буллз» — на 27-й позиции с 60 очками.