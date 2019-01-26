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Загитова: Тренер Этери Тутберидзе меня поддержала

Спорт

«Сразу начали разбирать ошибки»

Минск, 26 января 2019, 03:11 — REGNUM  Тренер Этери Тутберидзе после выступления Алины Загитовой на чемпионате Европы по фигурному катанию высказала фигуристке слова поддержки, пишет «Спорт-Экспресс».

Комментируя свое второе место в одиночном катании, Загитова, олимпийская чемпионка-2018, рассказала о реакции тренера на ее падение и на победу Софьи Самодуровой:

«Сразу начали разбирать ошибки, потом Этери Георгиевна сказала слова поддержки, будем работать дальше».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Загитова, вопреки ожиданиям болельщиков, заняла второе место из-за падения во время произвольной программы. Она извинилась перед болельщиками, сказав, что могла вообще «остаться ни с чем».

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