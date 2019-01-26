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Молдавия выдвинула на Нобелевскую премию мира пловца-эмигранта

Спорт

Он давно живет в Ирландии, и известен тем, что первым пересек вплавь с первой попытки семь проливов

Кишинёв, 26 января 2019, 01:51 — REGNUM  Правительство Молдавии выдвинуло на Нобелевскую премию мира пловца Иона Лазаренко, который родился в Молдавии, но много лет назад эмигрировал в Ирландию, где и проживает. В правительстве Молдавии выдвижение Лазаренко аргументировали тем, что он «первый человек на планете, который с первой попытки пересек вплавь семь проливов» и, выступая под флагом Молдавии, является «молдавским послом мира», передает ИА REGNUM.

В кабмине добавили, что спортсмен три года подряд становится «Лучшим пловцом Ирландии». В 2018 году пловец был назван Всемирной ассоциацией плавания в открытой воде «Человеком года».

Лауреаты Нобелевской премии будут объявлены в декабре.

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Нобелевская премия
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