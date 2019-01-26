«МЮ» выбил «Арсенал» из Кубка Англии

Лондон, , 00:55 — REGNUM 25 января между коллективами «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Эмирейтс» был разыгран матч 4-го раунда Кубка Англии. Противостояние завершилось победой «манкунианцев».

На 31-й минуте Алексис Санчес открыл счет — 0:1. Через 2 минуты Джесси Лингард удвоил преимущество «красных дьяволов» — 0:2. В конце половины лидер сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг вернул «канониров» в игру — 1:2. На 82-й минуте вышедший на замену Антони Марсьяль установил окончательный счет — 1:3.

Статистика матча («Арсенал"/"МЮ»)

Удары 13/6

Удары в створ ворот 5/3

Процент владения мячом 63%/37%

Нарушения правил 8/7

Поданные угловые 5/3

Стартовые составы команд на матч:

«Арсенал»: Чех, Сократис, Косельни, Колашинац, Торрейра, Рэмзи, Мэейтленд-Найлз, Айуоби, Джака, Обамеянг, Ляказетт.

«МЮ»: Ромеро, Линделеф, Байи, Янг, Шоу, Погба, Эррера, Матич, Лингард, Санчес, Лукаку.

Бригада арбитров: Крейг Поусон | Эдвард Смарт | Константин Хатзидакис | Пол Тирни.

Желтые карточки: Косельни — 54, Янг — 68, Лингард — 76, Колашинац — 86, Рэшфорд — 86, Гюэндузи — 90+2.

Голы: Санчес 31 — 0:1, Лингард 33 — 0:2, Обамеянг 43 — 1:2, Марсьяль 82 — 1:3.