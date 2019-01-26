«Хочу извиниться за неудачный прокат». Загитова прокомментировала «серебро»

Минск, , 00:36 — REGNUM Извинения принесла российская фигуристка, олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова, за второе место на чемпионате Европы, пишет «Спорт-Экспресс».

"Я хочу сказать всем болельщикам и аудитории за поддержку, она мне очень помогает, хочу извиниться за свой неудачный прокат перед ними», — сказала Загитова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Загитова в категории «одиночное катание» заняла второе место, уступив «золото» соотечественнице Софье Самодуровой. Виной тому падение Загитовой в произвольной программе.

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