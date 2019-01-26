«Шальке-04» и «Герта» начали 19-й тур боевой ничьей

Берлин, , 00:28 — REGNUM 25 января между коллективами «Герта» и «Шальке-04» на «Олимпийском стадионе» был разыгран матч 19-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось боевой ничьей.

Первый мяч на 17-й минуте забил вингер сборной Украины Евгений Коноплянка — 0:1. Через 22 минуты арендованный из «Ливерпуля» Марко Груич вновь сделал счет равным — 1:1. В конце половины Марк Ут и Ведад Ибишевич по разу отличились в ворота противоположной команды — 2:2.

Статистика матча («Герта"/"Шальке-04»)

Удары 8/13

Удары в створ ворот 4/6

Процент владения мячом 45%/55%

Нарушения правил 16/9

Поданные угловые 3/6

«Герта», набрав 28 очков, укрепилась на 7-й позиции. «Шальке-04» с 22-мя баллами занял 12-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Герта»: Ярстейн, Рекик, Штарк, Лустенбергер, Дуда, Груич, Лацаро, Платтенхардт, Майер, Ибишевич, Зельке.

«Шальке-04»: Нюбель, Настасич, Калиджури, Очипка, Сане, Руди, Стамбули, Ут, Коноплянка, Шопф, Скрцибски.

Бригада арбитров: Феликс Брих.

Желтые карточки: Рекик — 14, Зельке — 41, Руди — 41.

Голы: Коноплянка 17 — 0:1, Груич 39 — 1:1, Ут 44 — 1:2, Ибишевич 45 — 2:2.