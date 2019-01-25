«Локомотив» смог одолеть «Ростов» лишь в серии пенальти

Доха, , 23:28 — REGNUM 25 января между коллективами «Ростов» и «Локомотив» на стадионе «TBC» был разыгран матч 2-го тура товарищеского матча Кубка «Матч Премьер». Основное время противостояния завершилось паритетом сторон. В серии пенальти удачливее оказалась московская команда (3:4).

Первый мяч в дебюте второй половины забил опорный российский полузащитник Дмитрий Баринов — 0:1. Через 7 минут форвард сборной Исландии Видар Эрн Кьяртанссон восстановил равновесие в счете — 1:1.

Статистика матча («Ростов"/"Локомотив»)

Удары 9/11

Удары в створ ворот 4/2

Процент владения мячом 43%/57%

Поданные угловые 4/4

«Локомотив» набрал 6 очка и укрепился на второй строчке. «Ростов» без баллов идем позицией ниже.

Стартовые составы команд на матч:

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Новосельцев, Зуев, Салетрос, Гацкан, Щадин, Шомурадов, Кьяртанссон.

«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Крыховяк, Рыбус, Миранчук, Миранчук, Фарфан, Смолов.

Голы: Баринов 49 — 0:1, Кьяртанссон 56 — 1:1.