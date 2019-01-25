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Полузащитник «Барселоны» Суарес отказался продлевать контракт с клубом

Спорт

Суарес настаивает на переходе в «Арсенал»

Барселона, Испания, 25 января 2019, 14:32 — REGNUM  Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес отказался продлевать контракт с клубом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, Суарес отклонил предложение клуба о продлении соглашения из-за того, что предложенные условия не соответствовали его ожиданиям.

«Барселона» предлагала заключить контракт на три года, но Суарес настаивает на переходе в лондонский «Арсенал». Его действующий контракт рассчитан до лета 2020 года.

Напомним, Денис Суарес перешёл в «Барселону» летом 2016 года. В текущем сезоне он сыграл два матча в чемпионате Испании и не отметился результативными действиями.

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