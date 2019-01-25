Пятница, 25 Января 2019 года
14:14:05 МСК

Менеджер Емельяненко опроверг слухи об отказе от боя с Бейдером

Спорт

Фёдор готов к бою

Лос-Анджелес, США, 25 января 2019, 14:10 — REGNUM  Сообщения о плохом самочувствии российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко опроверг его менеджер Джерри Миллен. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Это неправда! С Фёдором все хорошо, и он готов к бою», — написал Миллен.

Ранее сообщалось, что Емельяненко может отказаться от боя с американцем Райаном Бейдером из-за проблем со здоровьем.

Бой между Емельяненко и Бейдером состоится 26 января на турнире Bellator в Лос-Анджелесе.

Читайте ранее в этом сюжете: Емельяненко может сняться с боя с Бейдером

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Смешанные единоборства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить