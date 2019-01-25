Менеджер Емельяненко опроверг слухи об отказе от боя с Бейдером

Лос-Анджелес, США, , 14:10 — REGNUM Сообщения о плохом самочувствии российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко опроверг его менеджер Джерри Миллен. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Это неправда! С Фёдором все хорошо, и он готов к бою», — написал Миллен.

Ранее сообщалось, что Емельяненко может отказаться от боя с американцем Райаном Бейдером из-за проблем со здоровьем.

Бой между Емельяненко и Бейдером состоится 26 января на турнире Bellator в Лос-Анджелесе.

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