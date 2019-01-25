Джокович вышел в финал Australian Open и сыграет с Надалем

Мельбурн, Австралия, , 13:26 — REGNUM Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представителем Франции Люка Пуи в полуфинале Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 23 минуты, завершилась со счётом 6:0, 6:2, 6:2.

Джокович шесть раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, три ошибки на подаче и ни одного брейка.

В финале турнира Джокович сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, который в полуфинале обыграл Стефаноса Циципаса из Греции.

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