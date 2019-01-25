Филипп Лам стал первым спортсменом, признанным почётным гражданином Мюнхена

Мюнхен, Германия, , 13:11 — REGNUM Бывший защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам стал почётным гражданином Мюнхена. Об этом Лам сообщил на своей странице в Twitter.

Филипп Лам, являющийся уроженцем Мюнхена, стал первым спортсменом в истории города, который был признан почётным гражданином.

«Я горд стать первым спортсменом, признанным почётным гражданином моего родного города. Я провёл в Мюнхене всю жизнь. Благодарю город за такую честь», — заявил Лам.

Напомним, Лам всю карьеру играл в «Баварии» — на протяжении 16 лет. Он стал обладателем 21 трофея, а в 2014 году стал чемпионом мира в составе сборной Германии. В 2017 году он завершил карьеру в возрасте 33 лет.