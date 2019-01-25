Емельяненко может сняться с боя с Бейдером

Лос-Анджелес, США, , 12:37 — REGNUM Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко может сняться с боя с американцем Райаном Бейдером. Об этом сообщил журналист Sherdog Энтони Уокер на своей странице в Twitter.

По его словам, Фёдору Емельяненко стало плохо в отеле, поэтому он может сняться с поединка. Однако матч ещё не отменён.

Напомним, бой между Емельяненко и Бейдером должен состояться 26 января на турнире в финала Гран-при Bellator.

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