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Емельяненко может сняться с боя с Бейдером

Спорт

Матч ещё не отменён

Лос-Анджелес, США, 25 января 2019, 12:37 — REGNUM  Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко может сняться с боя с американцем Райаном Бейдером. Об этом сообщил журналист Sherdog Энтони Уокер на своей странице в Twitter.

По его словам, Фёдору Емельяненко стало плохо в отеле, поэтому он может сняться с поединка. Однако матч ещё не отменён.

Напомним, бой между Емельяненко и Бейдером должен состояться 26 января на турнире в финала Гран-при Bellator.

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