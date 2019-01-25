Полузащитник ЦСКА Хосонов перейдёт в «Тамбов»

Москва, 25 января 2019, 11:58 — REGNUM Полузащитник московского ЦСКА Хетаг Хосонов перейдёт в «Тамбов» на правах аренды. Об этом сообщается на сайте «армейцев».
Отмечается, что арендное соглашение с тамбовской командой рассчитано до завершения сезона 2018/19.
Напомним, Хосонов является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне он провёл за основную команду восемь матчей, забив один гол. Кроме того, он является автором победного гола в матче за Суперкубок России — 2018.
Читайте также: Полузащитник ЦСКА Хосонов может перейти в аренду в «Уфу»