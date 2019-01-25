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Полузащитник ЦСКА Хосонов перейдёт в «Тамбов»

Спорт

Хосонов перейдёт на правах аренды до завершения сезона 2018/19

Москва, 25 января 2019, 11:58 — REGNUM  Полузащитник московского ЦСКА Хетаг Хосонов перейдёт в «Тамбов» на правах аренды. Об этом сообщается на сайте «армейцев».

Отмечается, что арендное соглашение с тамбовской командой рассчитано до завершения сезона 2018/19.

Напомним, Хосонов является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне он провёл за основную команду восемь матчей, забив один гол. Кроме того, он является автором победного гола в матче за Суперкубок России — 2018.

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