Хабиба Нурмагомедова могут наказать, отправив на общественные работы

Лас-Вегас, США, , 11:51 — REGNUM В Лас-Вегасе 29 января пройдет очередное заседание Атлетической комиссии Невады (NSAC) по делу о потасовке между командами бойцов Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора на турнире UFC 229. Участникам инцидента грозят штрафы, дисквалификации и даже общественные работы, пишет 25 января портал MMA Junkie.

Комиссия рассмотрит также дела и других участников потасовки, а именно угловых Хабиба — его двоюродного брата Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова. При этом дело секунданта Макгрегора Диллона Дэниса рассматриваться не будет.

NSAC продолжает удерживать половину гонорара бойца из Дагестана (официально он получил 2 млн долларов). При этом гонорар ирландца (3 млн долларов) комиссия не тронула, так как в день боя было непонятно, насколько тот был вовлечен в драку. Возможно, что NSAC полностью лишит гонораров обоих бойцов, но, как отмечает MMA Junkie, вероятность такого исхода крайне мала.

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Напомним, 7 октября в Лас-Вегасе состоялся бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, в котором атлет из Дагестана одержал убедительную победу и защитил свой титул чемпиона UFC в лёгком весе. По завершении поединка Нурмагомедов выпрыгнул из октагона и напал на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса. В это же время члены его команды прорвались в клетку и сцепились с Макгрегором. Всех участников массовой потасовки временно отстранили от выступления в UFC.

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