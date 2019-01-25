Защитник «Шахтёра» Ракицкий покинул расположение клуба

Харьков, Украина, , 11:19 — REGNUM Защитник «Шахтёра» и сборной Украины Ярослав Ракицкий покинул расположение клуба и, вероятно, перейдёт в «Зенит». Об этом сообщает Footboom.

Отмечается, что «Шахтёр» уже подписал контракт с защитником Валерием Бондаренко, который может заменить Ракицкого.

Ранее сообщалось, что Ракицкий близок к переходу в «Зенит». Он может перейти в санкт-петербургский клуб за € 10 млн.

Напомним, Ракицкий является воспитанником «Шахтёра». За основную команду клуба он играет с 2009 года.